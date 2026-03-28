Il centrocampista brasiliano, in scadenza di contratto con il Manchester United, sarebbe tra i nomi presi in considerazione dall’Inter per il mercato estivo. Secondo fonti provenienti dal Brasile, Casemiro avrebbe preferito rimanere in Europa anziché trasferirsi in Arabia. Nel frattempo, il direttore sportivo del club italiano avrebbe già messo nel mirino il giocatore, mentre un ex difensore sogna un possibile colpo di mercato.

Inter News 24 Casemiro, dal Brasile piovono conferme sul forte interesse dei nerazzurri per il centrocampista in scadenza con il Manchester United. Il calciomercato internazionale accende i riflettori su un possibile colpo da novanta per l’ Inter di Cristian Chivu. Mentre la squadra consolida il primato a 69 punti, la proprietà Oaktree e il DS Piero Ausilio guardano con estremo interesse alla situazione di Casemiro, pilastro del Manchester United che potrebbe infiammare l’estate nerazzurra. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Casemiro nel mirino dell’Inter: dal Brasile arrivano conferme. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Tupi, il centrocampista classe 1992 ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i “Red Devils”, in scadenza nel 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Casemiro nel mirino dell’Inter: il brasiliano snobba l’Arabia per restare in Europa, Chivu sogna il colpo. Il piano di Oaktree

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