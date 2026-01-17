Calciomercato Inter Oaktree prepara il colpo mondiale | nel mirino tre talenti del Real Madrid

Oaktree, la società di investimento statunitense proprietaria dell’Inter, si prepara a una mossa importante nel calciomercato. Secondo fonti di settore, il club nerazzurro starebbe valutando l’acquisto di tre giovani talenti del Real Madrid, con l’obiettivo di rafforzare la rosa con profili di qualità e prospettiva. Questa strategia si inserisce nel piano della proprietà di puntare su giocatori mediatici e di valore, mantenendo un occhio rivolto al futuro.

Inter News 24 Calciomercato Inter, la nuova strategia della proprietà statunitense punta all'acquisto di un top player giovane e mediatico. L'era targata Oaktree sembra pronta a entrare nel vivo con un cambio di marcia significativo nelle strategie di rafforzamento dei nerazzurri. Dopo stagioni caratterizzate da parametri zero e investimenti oculati, il fondo californiano punta ora a un "colpo mondiale" per accrescere il valore del brand. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'identikit è chiaro: un profilo giovane, tecnicamente eccelso e con un forte appeal mediatico. Un budget da top club per i nerazzurri.

Inter, via libera di Oaktree: regalo Scudetto per Chivu - L'Inter lavora per rinforzare la rosa e c'è un nome nuovo che potrebbe balzare in pole position a breve. calciomercatonews.com

Inter e Hajduk Spalato vicine all'accordo per Mlacic https://www.calciostyle.it/calciomercato/inter-e-hajduk-spalato-vicine-allaccordo-per-mlacicfsp_sid=1908637 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

Inter-Mlacic, l'Hajduk Spalato accetta l'offerta: tra domenica e lunedì sarà a Milano #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Inter #HajdukSpalato #Mlacic x.com

