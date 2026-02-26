Sarà operativo a settembre il nuovo nido comunale di Spoltore | approvato il regolamento

A Spoltore, a settembre entrerà in funzione il nuovo nido comunale situato in via dell’asilo. È stato approvato il regolamento che ne disciplina l’attività, segnando un passo avanti nell’offerta di servizi per le famiglie del territorio. La struttura, finanziata con fondi del PNRR, sarà pronta per accogliere i primi bambini nelle prossime settimane.

