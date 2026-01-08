L’estetica oncologica una risorsa fondamentale nella cura del paziente

L’estetica oncologica rappresenta un elemento importante nel percorso di cura dei pazienti oncologici. Essa si occupa di gestire gli effetti dei trattamenti sulla pelle, adottando protocolli sicuri e collaborando con il personale medico. Questo approccio contribuisce al recupero, alla riabilitazione e al benessere complessivo delle pazienti, favorendo un percorso di cura più completo e rispettoso delle esigenze individuali.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.