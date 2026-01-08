L’estetica oncologica una risorsa fondamentale nella cura del paziente

Da napolitoday.it 8 gen 2026

L’estetica oncologica rappresenta un elemento importante nel percorso di cura dei pazienti oncologici. Essa si occupa di gestire gli effetti dei trattamenti sulla pelle, adottando protocolli sicuri e collaborando con il personale medico. Questo approccio contribuisce al recupero, alla riabilitazione e al benessere complessivo delle pazienti, favorendo un percorso di cura più completo e rispettoso delle esigenze individuali.

