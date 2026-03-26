A Castelluccio Valmaggiore, il 29 marzo alle 16:00, si terrà la rievocazione della Passione Vivente, evento che torna dopo quarant’anni. La manifestazione coinvolgerà le vie del paese con una rappresentazione degli ultimi momenti della vita di Gesù, riproposta in forma teatrale e religiosa. L’evento rappresenta un momento di memoria e tradizione per la comunità locale.

Castelluccio Valmaggiore si prepara a vivere un momento di profonda spiritualità e memoria storica. Domenica 29 marzo, alle ore 16:00, le strade del paese ospiteranno la Passione Vivente, una rievocazione storica e religiosa degli ultimi momenti della vita di Gesù. L'evento nasce dalla sinergia e dal cuore pulsante dell'associazionismo locale: la Pro Loco, la Parrocchia di San Giovanni, il gruppo teatrale "Li senz'art" e la Fraternita di Misericordia. Insieme, queste realtà hanno unito le forze per regalare alla comunità un pomeriggio di fede, teatro e riflessione. Un viaggio dall'Orto degli Ulivi al Calvario La rappresentazione toccherà i momenti più toccanti e significativi della Passione di Cristo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Castelluccio Valmaggiore riscopre le sue tradizioni: dopo 40 anni, torna la suggestiva 'Passione Vivente'

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