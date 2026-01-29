A Castelluccio Valmaggiore un' escursione per conoscere il territorio

Questa mattina a Castelluccio Valmaggiore si è svolta un’escursione che ha attirato numerosi appassionati di natura e cultura. I partecipanti hanno camminato tra paesaggi mozzafiato, scoprendo i profumi e le storie di questi territori. L’obiettivo è promuovere il turismo lento e far conoscere meglio le bellezze di questa zona.

Un'escursione da non perdere per riscoprire le bellezze paesaggistiche, ambientali e culturali del territorio di Castelluccio Valmaggiore e per valorizzare il turismo lento, i profumi e la storia di questi luoghi. Il percorso che da Castelluccio Valmaggiore porta a Toppa Pescara è in programma.

