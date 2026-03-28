Durante un controllo stradale a Casalserugo, un uomo di 53 anni di Legnaro è stato fermato dalle forze dell'ordine. Il suo nervosismo ha attirato l'attenzione degli agenti, che hanno deciso di perquisire l’auto e, successivamente, la sua abitazione. Nella casa sono state trovate quantità di marijuana e hashish, portando all’arresto dell’uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Un arresto a Casalserugo, dove un uomo di 53 anni di Legnaro, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato in via Gramsci e trovato in possesso di hashish e marijuana, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un controllo stradale di routine, che ha portato a ulteriori perquisizioni e al sequestro di materiale utile alle indagini. Controllo stradale e arresto in flagranza Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta in via Gramsci, nel comune di Casalserugo. Durante un servizio di controllo della circolazione stradale, i militari hanno fermato un autocarro per un accertamento di routine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Casalserugo, il nervosismo all'alt tradisce il 53enne: arrestato per spaccio, in casa marijuana e hashish

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