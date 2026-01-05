Paliano 19enne arrestato per spaccio | sequestrate cocaina hashish e marijuana
Il 3 gennaio, i Carabinieri di Paliano hanno arrestato un 19enne del luogo, già conosciuto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione sono stati sequestrati cocaina, hashish e marijuana. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo mirate a contrastare il mercato illecito di droga nella zona.
Nel pomeriggio del 3 gennaio scorso i Carabinieri della Stazione di Paliano, coordinati dalla Comando Compagnia di Anagni, hanno arrestato un 19enne del posto, già conosciuto alle forze di polizia per i suoi recenti trascorsi nonostante la giovanissima età. Il fatto è accaduto quando i militari. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
