Paliano 19enne arrestato per spaccio | sequestrate cocaina hashish e marijuana

Il 3 gennaio, i Carabinieri di Paliano hanno arrestato un 19enne del luogo, già conosciuto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione sono stati sequestrati cocaina, hashish e marijuana. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo mirate a contrastare il mercato illecito di droga nella zona.

