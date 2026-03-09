Oltre 1000 carte d’identità da rifare il Comune attiva orari extra

A Cogliate, oltre 1000 residenti devono ancora rinnovare la carta d’identità, poiché sono ancora in possesso del formato cartaceo che scadrà il 3 agosto. Per gestire questa emergenza, il Comune ha deciso di attivare orari di apertura extra presso gli uffici anagrafici, permettendo così di completare le pratiche di rinnovo prima della scadenza.

