Carte di identità cartacee stop dal 3 agosto 2026 | cosa cambia

A partire dal 3 agosto 2026, le carte di identità cartacee non saranno più valide come documento di riconoscimento. Questa modifica implica l’adozione esclusiva delle nuove carte elettroniche, conformi alle normative europee. È importante conoscere le tempistiche e le modalità di rilascio per aggiornare correttamente il proprio documento. Di seguito, vengono illustrati i principali cambiamenti e le azioni da intraprendere per essere in regola.

Roma, 20 agosto 2026 – Le carte di identità cartacee non saranno più valide a partire dal 3 agosto 2026. Lo stabiliscono il Regolamento europeo e le disposizioni del Ministero dell'Interno, che completano il percorso di transizione verso l'utilizzo esclusivo della Carta di Identità Elettronica (CIE). Dal prossimo agosto, quindi, i documenti di identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente di avere valore, indipendentemente dalla data di scadenza riportata. Una decisione che riguarda milioni di cittadini ancora in possesso del vecchio documento e che rende necessario procedere per tempo alla richiesta della CIE.

