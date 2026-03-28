Carta d’identità elettronica a Roma nuovi open day 28 e 29 marzo | dove e come prenotarsi

Da fanpage.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, gli uffici anagrafici dei Municipi VI, VIII e XI e l’ex Pit saranno aperti sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 per il rilascio della carta d’identità elettronica. In queste date, sarà possibile recarsi negli sportelli per completare le pratiche e richiedere il documento. Le modalità di prenotazione e ulteriori dettagli saranno comunicati attraverso i canali ufficiali delle amministrazioni comunali.

Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 gli uffici anagrafici dei Municipi VI, VIII e XI ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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