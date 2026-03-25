Per molti siciliani, tornare a casa durante le festività di Pasqua si traduce in una sfida economica a causa dei prezzi elevati dei voli. Secondo le dichiarazioni di un rappresentante del settore, giovani e famiglie si trovano spesso a dover affrontare costi proibitivi, lasciando da parte le difficoltà di organizzare il viaggio. La questione riguarda soprattutto l’offerta di trasporti aerei durante il periodo festivo.

Tornare a casa per Pasqua per molti siciliani significa oggi affrontare un’autentica impresa economica. Tra voli dall’Italia continentale a prezzi che sfiorano quelli di tratte intercontinentali e un’offerta ferroviaria incapace di compensare le tariffe esorbitanti, gli studenti fuorisede e le loro famiglie si trovano di fronte a un vero e proprio salasso. A denunciare la situazione è la senatrice messinese Dafne Musolino, di Italia Viva, che definisce la gestione regionale del problema “una farsa”: “Dopo aver costretto i nostri ragazzi e le loro famiglie a spendere cifre enormi per partecipare al referedum, il presidente Schifani pensa ora di risolvere il caro voli con il Sicilia Express, un treno interminabile venduto come soluzione miracolosa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Caro voli in Sicilia per Pasqua, Musolino: “Giovani e famiglie lasciati soli di fronte a prezzi proibitivi”

Articoli correlati

Leggi anche: Caro voli, Marano (M5s): "Governo Meloni risponde picche, siciliani lasciati soli"

Leggi anche: Caro voli, Marano (M5S): “Il governo Meloni risponde picche, siciliani lasciati soli”

Contenuti utili per approfondire Caro voli

Temi più discussi: Caro voli in aumento. Torna il Sicilia Express - Autore: Francesca Ciaccio | Attualità; Pasqua, l’incubo del caro voli è più vivo che mai: prezzi alle stelle per tornare in Sicilia; Treno contro il caro voli: il Sicilia Express torna a Pasqua; Caro voli a Pasqua, la Sicilia paga il prezzo dei rincari per la guerra e dell'insularità: biglietti anche sopra i 300 euro.

Caro-Voli, Musolino attacca: Sicilia Express non è la soluzioneLa senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, interviene sul tema del caro voli e delle difficoltà di rientro per gli studenti fuori sede in occasione ... canalesicilia.it

Caro voli in Sicilia, l’incantesimo non si spezza: per Pasqua biglietti fino a 540 euro. Federconsumatori: È strutturalePer Pasqua 2026 tornare in Sicilia diventa un lusso: voli fino a oltre 500 euro secondo Federconsumatori. Sicilia tra le regioni più penalizzate dalla mobilità aerea. corrieretneo.it

Pasqua, decollano i prezzi degli aerei per Sicilia e Sardegna. E con la guerra il caro voli non sarà passeggero x.com

VUCCIRIA Siciliani… ormai è una garanzia: l'aria di festa porta con sé il caro voli e anche questa Pasqua non fa eccezione. #sicilia #Palermo #catania #messina #trapani #agrigento #caltanissetta #enna #ragusa #siracusa #Carovoli #PasquainSicilia #sic - facebook.com facebook