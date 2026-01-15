Protesta al consolato ungherese per Maja T che rischia 24 anni di carcere

Oggi, presso il consolato ungherese di Venezia, si è svolta una protesta per chiedere la liberazione dell’attivista, nota come Maja T., detenuta a Budapest da oltre 500 giorni. La manifestazione mira a sensibilizzare sulle condizioni di detenzione e a richiedere un intervento per evitare il rischio di una pena fino a 24 anni di carcere. L’evento si inserisce in un contesto di attenzione sui diritti umani e sulla situazione giudiziaria in Ungheria.

L'attivista è a processo (dopo essere stata estradata dalla Germania) e in carcere a Budapest per presunti pestaggi ai danni di neonazisti nei giorni del raduno del febbraio 2023. Decine in piazzale Roma a una settimana dall'udienza Al consolato ungherese di Venezia, in piazzale Roma, si è tenuta oggi pomeriggio una protesta per chiedere la liberazione dell'attivista tedesca (o meglio tedesc?, dato che non si riconosce né nel genere maschile né nel genere femminile) da oltre 500 giorni in carcere a Budapest. Maja rischia 24 anni di carcere per aver partecipato - questa l'accusa - a pestaggi ai danni di militanti di estrema destra nei giorni "dell'onore", il raduno neofascista che si tiene ogni anno a Budapest, a febbraio 2023.

