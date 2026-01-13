Stop ai taxi per 24 ore | tassisti da Rimini e Riccione in piazza alla protesta di Roma
Per 24 ore, i taxi si fermeranno in tutta Italia, compresi Rimini e Riccione, per partecipare alla protesta nazionale dei tassisti a Roma. Una scelta condivisa da operatori di entrambe le città, intenzionati a manifestare il proprio dissenso sul settore del trasporto pubblico non di linea. La manifestazione mira a sensibilizzare le istituzioni sulle questioni e le sfide che interessano il comparto, coinvolgendo anche una ventina di tassisti riminesi.
Ci sono anche una ventina di tassisti riminesi alla manifestazione di Roma. Sia addetti di Rimini sia di Riccione hanno deciso di partecipare allo sciopero nazionale del trasporto pubblico non di linea. Sul territorio viene garantito il servizio alle fasce deboli dalle 8 alle 22. Le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Stop ai taxi per 24 ore: perché i tassisti hanno deciso di incrociare le braccia
Leggi anche: Sciopero taxi: stop di 24 ore, disagi anche a Firenze. I motivi della protesta
“No al caporalato tecnologico”. Lo sciopero dei taxi contro il Governo; Sciopero Taxi 13 Gennaio 2026: Stop di 24 Ore in Tutta Italia (Umbria Esclusa); Sciopero nazionale dei taxi: domani lo stop di 24 ore per difendere il servizio pubblico; Taxi, sciopero di 24 ore domani 13 gennaio: orari e cosa sapere.
Sciopero taxi 13 gennaio, 24 ore di stop: le ragioni della protesta e i disagi per cittadini e turisti - Oggi, martedì 13 gennaio, è in corso in tutta Italia - corriere.it
Sciopero taxi oggi 13 gennaio: stop di 24 ore e città a rischio caos, ma la categoria si divide - Oggi, martedì 13 gennaio, il trasporto pubblico non di linea si ferma in gran parte d’Italia. termometropolitico.it
Stop taxi oggi 13 gennaio: 24 ore di sciopero in tutta Italia dalle 8 alle 22 - Taxi fermi in tutta Italia il 13 gennaio 2026: sciopero nazionale di 24 ore con orari, motivazioni e impatto sulla mobilità urbana. quotidianomotori.com
Sciopero dei taxi, stop dalle 8 alle 22 in tutta Italia. Salvini: “Convocati domani i sindacati” x.com
Sciopero dei taxi oggi, stop dalle 8 all e22: proteste e disagi anche nei trasporti locali. Link nei commenti - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.