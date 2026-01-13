Stop ai taxi per 24 ore | tassisti da Rimini e Riccione in piazza alla protesta di Roma

Per 24 ore, i taxi si fermeranno in tutta Italia, compresi Rimini e Riccione, per partecipare alla protesta nazionale dei tassisti a Roma. Una scelta condivisa da operatori di entrambe le città, intenzionati a manifestare il proprio dissenso sul settore del trasporto pubblico non di linea. La manifestazione mira a sensibilizzare le istituzioni sulle questioni e le sfide che interessano il comparto, coinvolgendo anche una ventina di tassisti riminesi.

Ci sono anche una ventina di tassisti riminesi alla manifestazione di Roma. Sia addetti di Rimini sia di Riccione hanno deciso di partecipare allo sciopero nazionale del trasporto pubblico non di linea. Sul territorio viene garantito il servizio alle fasce deboli dalle 8 alle 22. Le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

