Olly trionfa nella classifica album e singoli 2025 Tutta vita batte Sfera Ebbasta e Geolier Orbit Orbit di Caparezza è il disco fisico più venduto
Nel 2025, Olly si distingue nella classifica musicale italiana, conquistando sia la vetta degli album che dei singoli con
È Olly con “Tutta vita” a dominare nella Top 100 Album & Compilation 2025 della classifica annuale FIMI-NIQ (27 dicembre 2024 – 25 dicembre 2025) di tutti i canali di vendita e ascolto (fisico, digitale, audio streaming premium e free, video streaming). Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 è davanti all’album “Santana Money Gang” di Sfera Ebbasta & Shiva e a “Dio lo sa” di Geolier. Dunque accanto alla forza ormai consolidata del repertorio urban, il pop torna al centro della scena, riconquistando le posizioni più alte delle chart. Ma non è tutto Olly trionfa anche con il brano che ha trionfato a Sanremo 2025 “Balorda Nostalgia”, seguito da Giorgia con “La cura per me” mentre Achille Lauro chiude il podio con “Incoscienti giovani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
