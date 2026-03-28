Su Rai 1, Canzonissima torna con Milly Carlucci alla guida e il secondo appuntamento si concentra sul tema

La seconda puntata di Canzonissima, dopo l'enorme successo della settimana scorsa che ha catturato 2.582.000 di spettatori pari al 22.5% di share, si preannuncia carica di emozione e intimità. Sotto la guida di Milly Carlucci, il filo conduttore della serata sarà "La Dedica": ogni interprete salirà sul palco per dare voce a un messaggio speciale, trasformando i grandi classici della musica in omaggi personali rivolti a persone, ideali o ricordi indelebili. Sarà una serata di perle musicali che non dimenticherà di guardare all'attualità e al cuore della canzone d'autore, con un momento di profonda commozione dedicato al ricordo di Gino Paoli, recentemente scomparso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Canzonissima su Rai 1 con Milly Carlucci: le anticipazioni del 28 marzo

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