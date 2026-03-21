Su Rai 1 è partita Canzonissima condotta da Milly Carlucci, con 14 artisti in gara e numerosi ospiti. Lo spettacolo combina momenti di musica e intrattenimento, offrendo un mix tra passato e presente. La trasmissione è iniziata il 21 marzo 2026 e si propone di coinvolgere il pubblico con esibizioni e interventi dal vivo.

Quattordici artisti in gara e tanti ospiti per uno spettacolo che unisce memoria e contemporaneità, racconto e performance. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Canzonissima al via su Rai 1 con Milly Carlucci: le anticipazioni del 21 marzo 2026

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