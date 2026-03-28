Canzonissima anticipazioni del 28 marzo | cantanti e ospiti della seconda puntata

Il 28 marzo va in onda la seconda puntata di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci. La trasmissione segue la prima puntata, che ha visto l’esibizione di vari cantanti e la partecipazione di ospiti. Sono previste nuove esibizioni musicali e interventi di personaggi ospiti. La puntata continuerà a proporre performance dal vivo e momenti di intrattenimento dedicati alla musica italiana.

Dopo una prima puntata piena di emozioni e ottima musica, Milly Carlucci torna con il secondo appuntamento di Canzonissima. Il programma Rai va in onda in prima serata con nuove esibizioni, un parterre di opinionisti pronto a commentare le performance e quell’atmosfera ritrovata che richiama uno dei format cult nati negli anni ’50. Uno sguardo contemporaneo che, per questa nuova puntata, si arricchisce anche della presenza di grandi ospiti e di un omaggio toccante a Gino Paoli. Ecco le anticipazioni della puntata del 28 marzo. “Canzonissima”, le anticipazioni del 28 marzo. Dopo un debutto attesissimo che non ha deluso le aspettative, Milly Carlucci torna in prima serata con la seconda puntata di Canzonissima e, questa volta, si parla dritto al cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Canzonissima, anticipazioni del 28 marzo: cantanti e ospiti della seconda puntata Articoli correlati Canzonissima, ospiti e anticipazioni 28 marzo 2026: un omaggio a Gino Paoli nella seconda puntataIl viaggio musicale di Canzonissima prosegue sabato 28 marzo 2026 in prima serata su Rai 1, con una seconda puntata che promette emozioni, ospiti... Leggi anche: Canzonissima, anticipazioni del 21 marzo: cantanti e scaletta della prima puntata Aggiornamenti e notizie su Canzonissima anticipazioni del 28 marzo... Temi più discussi: Canzonissima 2026, Milly Carlucci apre il suo mini-Sanremo: chi canta stasera, giuria e scaletta ufficiale; Canzonissima 28 marzo 2026: anticipazioni, ospiti e scaletta della seconda puntata; Canzonissima 2026 seconda puntata: la scaletta ufficiale con tutti gli abbinamenti; Amici parte alla carica contro Canzonissima: ospiti due star internazionali amatissime dai giovani. Canzonissima 28 marzo 2026: anticipazioni, ospiti e scaletta della seconda puntataCanzonissima 28 marzo 2026: tema La dedica, omaggio a Gino Paoli, entrano Arisa e Jannacci. Ospiti, scaletta e anticipazioni della seconda puntata. lifestyleblog.it Canzonissima, ospiti e anticipazioni 28 marzo 2026: un omaggio a Gino Paoli nella seconda puntataIl viaggio musicale di Canzonissima prosegue sabato 28 marzo 2026 in prima serata su Rai 1, con una seconda puntata che promette emozioni, ospiti ... ilsipontino.net Domani sera a Canzonissima sarà la puntata delle dediche. Fabrizio Moro canterà "Anima fragile" di Vasco Rossi. Con dedica al suo primo amore. - facebook.com facebook Milly Carlucci sul programma Canzonissima ospite assieme a Francesca Fialdini e Pierluigi Pardo, questa sera #27marzo a #CinqueMinuti. x.com