Il 21 marzo segna il ritorno di Canzonissima, lo storico varietà televisivo. La prima puntata di questa nuova edizione prevede la partecipazione di diversi cantanti, con una scaletta ancora da definire. L’evento è stato annunciato e si svolgerà come previsto, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori che attendono di vedere il programma tornare in onda.

È finalmente giunto il momento: è tornato Canzonissima. Prima puntata della nuova edizione dello storico varietà il 21 marzo. Alla conduzione Milly Carlucci, che si conferma la signora del sabato sera per quanto riguarda Rai 1. Andato in onda dal 1956 al 1975, questo varietà ha fatto la storia della nostra televisione e, dopo ben 12 edizioni, torna nel 2026 per una tredicesima. Ecco tutte le anticipazioni su ciò che andrà in onda. Canzonissima, il cast. Numerosi i nomi eccellenti che compongono il cast di Canzonissima, confermato ufficialmente: Elio e le Storie Tese;. Elettra Lamborghini;. Michele Bravi;. Irene Grandi;. Fabrizio Moro;. Fausto Leali;. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Canzonissima, anticipazioni del 21 marzo: cantanti e scaletta della prima puntata

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