Stankovic quale futuro? Arriva il consiglio all’Inter | questo il piano per la prossima estate

L’Inter pensa già al futuro e si prepara a riportare a casa il suo ex giocatore, Dejan Stankovic. Orazio Accomando, noto giornalista, ha suggerito che il club dovrebbe impostare un piano per portarlo di nuovo in nerazzurro questa estate. La proposta ha già fatto discutere tra i tifosi, che aspettano sviluppi ufficiali.

Inter News 24 Stankovic, Orazio Accomando, noto giornalista, consiglia l’Inter: il centrocampista va riportato a casa nel corso della prossima estate. In un momento in cui l’Inter di Cristian Chivu si gode la solidità dei suoi 55 punti e la crescita dei propri talenti, il dibattito sul futuro della porta nerazzurra si accende. Con Josep Martinez titolare stasera in Coppa Italia contro il Torino e Sommer verso la fase finale della sua esperienza milanese, emerge con forza il nome di un “figlio d’arte”: Filip Stankovic. Stankovic all’Inter, Accomando non ha dubbi: «È il miglior portiere della B, sarebbe il perfetto erede di Sommer». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic, quale futuro? Arriva il consiglio all’Inter: questo il piano per la prossima estate Approfondimenti su Stankovic Inter Martinez Inter, quale sarà il futuro dell’estremo difensore per la prossima stagione? Il futuro di Samir Handanovic come portiere dell'Inter resta ancora incerto. Stankovic al posto di Calhanoglu, il piano per la prossima stagione è pronto Dopo un mese di ottime prestazioni, Aleksander Stankovic si prende il posto di Calhanoglu nella rosa del club Brugge. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Stankovic: "Ritorno all'Inter Sinceramente non ci penso. La stagione è ancora lunga e ci aspettano molte partite. Il mio futuro non è importante in questo momento". facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.