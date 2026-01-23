Provinciali Noi di Centro lancia l’appello al campo largo Soluzioni tecnico-elettorali migliori per avere maggioranza in Consiglio

Noi di Centro rinnova l’appello a costruire un campo largo per le prossime elezioni provinciali, puntando a soluzioni tecnico-elettorali che garantiscano una maggioranza stabile in Consiglio. La proposta mira a rafforzare un’alleanza ampia e unitaria, in linea con l’obiettivo di un’alternativa progressista alla destra. L’iniziativa sottolinea l’importanza di un impegno condiviso per un risultato elettorale efficace e rappresentativo.

Tempo di lettura: 2 minuti Noi di Centro ribadisce la volontà di perseguire con convinzione la strada del campo largo in vista delle elezioni provinciali di fine febbraio, confermando una linea politica che guarda a una coalizione ampia e alternativa alla destra, in coerenza anche con quanto espresso nei giorni scorsi da Roberto Fico sul valore dell’unità del fronte progressista. In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale in agenda per la fine di febbraio, il leader di Noi di Centro Clemente Mastella, il presidente della Provincia Nino Lombardi e i dirigenti di Noi di Centro hanno incontrato Raffaele Del Vecchio e Rossano Insogna (Essere democratici). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

