Noi di Centro | Sì al tavolo del campo largo proposto dai 5Stelle disponibilità e nessun veto in Campania

Noi di Centro esprimiamo disponibilità al tavolo del campo largo proposto dai 5 Stelle, senza porre veti. Riteniamo importante avviare un confronto costruttivo e aperto, raggiungendo un’intesa che possa favorire un’azione politica condivisa in Campania. La volontà è di lavorare insieme per un percorso di stabilità e progresso, nel rispetto delle rispettive sensibilità e obiettivi.

Napoli, 18 gennaio 2026 – "Accogliamo con favore la proposta politica del Movimento Cinque Stelle che ha sollecitato la convocazione di un tavolo regionale e di 5 tavoli provinciali, uno per ognuna delle province campane, del fronte progressista. Non più tardi di mercoledì scorso avevamo chiesto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it NdC: “Sì al tavolo del campo largo proposto dai 5Stelle: è strada maestra in tutta la Campania”

Il Movimento Cinque Stelle propone l'istituzione di un tavolo regionale e di cinque tavoli provinciali in Campania, per favorire un confronto unitario nel fronte progressista. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un dialogo più aperto e collaborativo tra le forze politiche locali, con l'obiettivo di rafforzare l'azione comune e promuovere un percorso condiviso per il futuro della regione.

