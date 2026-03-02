Stadio Maradona il Comune di Napoli invia alla Figc il progetto di riqualificazione

Il Comune di Napoli ha inviato alla Figc il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona, completando l'iter di presentazione. La documentazione riguarda i lavori di restyling dell’impianto sportivo, e oggi è prevista la trasmissione ufficiale alla Federazione. L’intera procedura si inserisce nelle iniziative di aggiornamento e miglioramento dell’infrastruttura sportiva cittadina.

Napoli accelera sul restyling dello stadio Maradona: oggi la documentazione sarà trasmessa alla Federazione. Manfredi: "Intervento strategico, indipendente dagli Europei". Il Comune di Napoli compie un nuovo passo verso la riqualificazione dello stadio Maradona. Nella giornata di oggi sarà infatti inviata alla FIGC tutta la documentazione relativa al progetto di restyling dell'impianto di Fuorigrotta. Ad annunciarlo è stato il sindaco Gaetano Manfredi a margine dell'avvio ufficiale di Napoli Capitale europea dello sport 2026. "Si sta lavorando – ha spiegato il primo cittadino – sono in contatto con la FIGC e oggi verrà mandata tutta la documentazione che ci era stata chiesta.