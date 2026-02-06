Il Comune ha annunciato di aver presentato il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona alla Figc. I lavori, che prevedono il primo anello vicino al campo, sono necessari per preparare l’impianto alle partite di Euro 2032. L’assessore Cosenza spiega che i lavori non fermeranno il squadra, che potrà continuare a giocare normalmente durante i lavori.

Nuove dichiarazioni dell’assessore Cosenza. I lavori di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona, necessari per renderlo pronto ad accogliere le sfide di Euro 2032, non costringeranno il Napoli a fermarsi. A chiarirlo è il Comune, che ha fatto sapere come gli interventi non comporteranno alcuna interruzione delle partite casalinghe degli azzurri. Questa mattina, infatti, si è svolto un incontro online con i delegati della Figc per fare il punto sull’avanzamento del progetto in vista del grande appuntamento continentale. Collegati da remoto, i rappresentanti federali hanno ricevuto un aggiornamento dettagliato direttamente da Palazzo San Giacomo, dove l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza ha illustrato lo stato dei lavori e le prossime tappe previste per il restyling dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Stadio Maradona, il Comune: "Abbiamo presentato il progetto alla Figc, col primo anello a ridosso del campo"

Questa mattina il Comune di Napoli ha incontrato i delegati della FIGC per discutere i lavori di riqualificazione dello stadio Maradona.

Oggi a Napoli si tiene un incontro importante tra Figc e Comune per discutere il progetto legato alla candidatura della città come sede di Euro 2032.

Napoli, il Maradona come il Maracanà: presentato il nuovo progetto

