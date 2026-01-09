Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali 2026
Il 17 gennaio 2026 si celebra la Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, un’occasione per riflettere sull’importanza del patrimonio linguistico italiano. Organizzata dall’UNPLI e promossa dalla Pro Loco di Toritto, questa giornata mira a sensibilizzare sulla tutela e valorizzazione dei dialetti e delle lingue regionali, testimonianze preziose di identità e cultura locali. Un momento di consapevolezza e rispetto per le nostre diversità linguistiche.
Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali 202617 gennaio 2026Aula Consiliare - TorittoOre 19:00In occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, istituita dall'UNPLI nel 2013 per tutelare e valorizzare il patrimonio linguistico italiano, la Pro Loco Toritto -. 🔗 Leggi su Baritoday.it
