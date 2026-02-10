Regione Campania Fico e i nodi irrisolti della sanità lasciati da De Luca

La Regione Campania corre veloce sulle Case di Comunità, ma il passato pesa ancora. Le strutture sono state lasciate in condizioni disastrose, e ora il nuovo governo regionale deve fare i conti con questa eredità. Intanto, i manager delle Asl stanno ricevendo l’ordine di prepararsi a un vertice urgente sulle liste d’attesa per gli esami diagnostici, che da tempo rappresentano un nodo irrisolto.

Approfondimenti su Regione Campania Fico proclamato presidente della Campania: tiene per se la delega alla sanità e prepara il primo schiaffo a De Luca Regione Campania, giunta al lavoro: Fico cerca spiragli nel bilancio blindato da De Luca La Regione Campania si prepara a affrontare la discussione sul bilancio, con particolare attenzione alle aree di Welfare e Scuola. Ultime notizie su Regione Campania Argomenti discussi: Regione Campania, dopo Scabec Roberto Fico blocca la nomina di Dg all'Agenzia Campania turismo; Campania, Ricci (Cgil): da Fico un segnale di discontinuità, finalmente si avvia un dialogo condiviso con la Regione su lavoro, diritti e democrazia; Cos'ha deciso la Regione sulle aree interne della Campania: chi farà parte del Comitato di indirizzo politico; Consiglio regionale, insediate le Commissioni. Fico incontra i manager delle sette Aziende Sanitarie Locali della CampaniaIl presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i manager delle sette Aziende sanitarie Locali della Campania per fare il punto sullo stato della sanità ca ... Trasporti in Campania, Simeone: Magari bastassero i nuovi treni Circum, abbiamo problemi da risolvere in tutta la regioneNino Simeone, consigliere regionale e consigliere comunale a Napoli, solide radici socialiste, è oggi a capo del gruppo Fico Presidente nel Consiglio regionale della Campania. Da poco è componente ... La Regione Campania ed Unioncamere Campania alla BIT di Milano | 10–12 febbraio 2026 A seguire, il programma completo degli eventi e delle degustazioni. Il Presidente del Cdc invita il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a muoversi con più decisione e coerenza contro l'autonomia differenziata su cui spingono le region i del nord, il veneto in particolare. Da La Repubblica Napoli dell'8 febbraio 20

