Regione Campania Fico e i nodi irrisolti della sanità lasciati da De Luca

La Regione Campania corre veloce sulle Case di Comunità, ma il passato pesa ancora. Le strutture sono state lasciate in condizioni disastrose, e ora il nuovo governo regionale deve fare i conti con questa eredità. Intanto, i manager delle Asl stanno ricevendo l’ordine di prepararsi a un vertice urgente sulle liste d’attesa per gli esami diagnostici, che da tempo rappresentano un nodo irrisolto.

