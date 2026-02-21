Il guru della moda di Arezzo si candida a sindaco | Vorrei vedere la città brillare nel mondo

Il noto imprenditore della moda di Arezzo, responsabile della crescita dell’atelier Sugar, annuncia la sua candidatura a sindaco. La sua decisione nasce dalla volontà di valorizzare il tessuto commerciale e culturale della città, che ha contribuito a far conoscere in Italia e all’estero. Con questa scelta, punta a rendere Arezzo un punto di riferimento nel settore moda e artigianato. La campagna elettorale partirà nelle prossime settimane.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – Uno dei più importanti buyer della moda, che ha costruito la sua fortuna ad Arezzo, sviluppando il conosciuto atelier Sugar, si candida a sindaco di Arezzo. In una lista civica "aperta a tutti", come spiega lo stesso Beppe Angiolini in una lettera aperta inviata alla città. Un colpo di scena per molti, una mossa attesa per altri, visto il grande amore dell'uomo per Arezzo, città che anche attraverso la sua professione ha sempre cercato di valorizzare. Conosciuto nel mondo dei vip (veste diversi cantanti e personaggi dello spettacolo), adesso Beppe Angiolini vuole, come lui spiega "restituire ad Arezzo quello che mi ha dato".