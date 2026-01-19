Visita fiscale per malattia docenti e ATA | controlli obblighi di reperibilità e sanzioni GUIDA

Da orizzontescuola.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La visita fiscale per malattia di docenti e personale ATA è un adempimento previsto dalla normativa vigente. Durante il periodo di assenza, è necessario rispettare precise disposizioni di reperibilità e comunicazione. Questa guida illustra i principali obblighi, i controlli previsti e le eventuali sanzioni in caso di inadempienze, offrendo informazioni chiare e aggiornate per gestire correttamente la malattia nel contesto scolastico.

Il personale scolastico, sia docente che ATA, in caso di assenza per malattia deve rispettare specifici obblighi di reperibilità. Le regole valgono per l’intera durata del certificato medico, inclusi weekend e festivi. Durante questo periodo, il lavoratore è tenuto a essere disponibile presso il proprio domicilio per eventuali visite fiscali. L'articolo Visita fiscale per malattia docenti e ATA: controlli, obblighi di reperibilità e sanzioni GUIDA .🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Visita fiscale per malattia docenti e ATA: controlli giornalieri, obblighi di reperibilità e sanzioni [GUIDA]

Leggi anche: Visite fiscali docenti e ATA: fasce di reperibilità (anche nei giorni festivi), sanzioni e casi di esonero

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

visita fiscale malattiaOrari visita fiscale docenti, ecco le fasce - Quali sono le fasce orarie delle visite fiscali per i lavoratori pubblici e, in particolare, i docenti? tecnicadellascuola.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.