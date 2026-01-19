Visita fiscale per malattia docenti e ATA | controlli obblighi di reperibilità e sanzioni GUIDA
La visita fiscale per malattia di docenti e personale ATA è un adempimento previsto dalla normativa vigente. Durante il periodo di assenza, è necessario rispettare precise disposizioni di reperibilità e comunicazione. Questa guida illustra i principali obblighi, i controlli previsti e le eventuali sanzioni in caso di inadempienze, offrendo informazioni chiare e aggiornate per gestire correttamente la malattia nel contesto scolastico.
Il personale scolastico, sia docente che ATA, in caso di assenza per malattia deve rispettare specifici obblighi di reperibilità. Le regole valgono per l'intera durata del certificato medico, inclusi weekend e festivi. Durante questo periodo, il lavoratore è tenuto a essere disponibile presso il proprio domicilio per eventuali visite fiscali.
Anni fa ho dato una mano in una segreteria in una scuola media. Un docente in una scuola di Verona, ma residente a Napoli è rimasto assente alcuni giorni. Ovvio che è partita la visita fiscale. Ma l'indirizzo scelto era di Napoli, sua residenza. Ma il medico fisc - facebook.com facebook
