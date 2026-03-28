Cambio dell’ora arriva la notte corta | cosa succede davvero alle lancette

Tra pochi giorni si verifica il passaggio dall'ora legale a quella solare, con le lancette da spostare di un’ora. Questa modifica avviene generalmente nella notte tra sabato e domenica e comporta la riduzione della durata dell’ora di luce serale. Le autorità hanno stabilito le date precise in cui bisogna spostare le lancette, segnando così il cambio ufficiale dell’orario.

Cambio ora legale: quando spostare le lancette e cosa succede. Ci siamo: il conto alla rovescia è finito. Nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo torna l’ora legale. Alle 2:00 le lancette dovranno essere spostate avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00. Un piccolo gesto che, come ogni anno, segna simbolicamente l’inizio della bella stagione. Per chi utilizza dispositivi digitali — smartphone, computer e smartwatch — il cambio avverrà automaticamente. Diverso per orologi analogici e alcuni elettrodomestici, dove sarà necessario intervenire manualmente. Perché si dorme meno ma le giornate sembrano più lunghe. L’effetto immediato è noto: si perde un’ora di sonno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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