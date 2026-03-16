Tra pochi giorni, si effettuerà il cambio dell’ora legale nel 2026, con le lancette che verranno spostate un’ora avanti. Questo significa che nelle ore notturne si perderà un’ora di sonno, mentre le giornate si allungheranno. La modifica interesserà tutti gli orologi e dispositivi che seguono l’orario ufficiale, senza eccezioni. La data esatta in cui avverrà il cambio è già stata comunicata.

Mancano ormai pochi giorni al cambio dell’ora. Le lancette si sposteranno un’ora in avanti e quindi dormiremo un’ora in meno. Anche se si ripete ogni anno, per molti continua a essere un cambiamento traumatico, anche dal punto di vista della salute. Da una parte dormiremo un’ora in meno, ma le giornate saranno più lunghe. Ogni sei mesi torna il tema del cambio dell’ora e i medici continuano a ribadire che è nocivo. Certo ci sono diversi benefici, come il risparmio sull’elettricità, ma non risulta tanto incisivo quanto gli effetti sulla salute. Di una possibile abolizione si discute da tempo; fino a quando la decisione non sarà presa, dobbiamo aspettarci che a marzo entri in vigore l’ora legale, mentre a ottobre torni l’ora solare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cambio dell’ora legale 2026, quando spostare le lancette dell’orologio

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