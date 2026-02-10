Inter Juventus ottime notizie per Chivu | Calhanoglu e Barella si allenano con il gruppo Ecco le ultime

Calhanoglu e Barella si sono allenati con il gruppo e sono pronti a scendere in campo contro la Juventus. La presenza dei due centrocampisti aumenta le possibilità di formazione per l’Inter, che si prepara alla partita di San Siro con più serenità. Domani si saprà se riusciranno a essere titolari, ma le notizie arrivano positive.

Inter News 24 Inter Juventus, in vista della sfida di San Siro giungono ottime notizie per Chivu: Calhanoglu e Barella si allenano in gruppo. La marcia di avvicinamento alla supersfida contro la Juventus si apre con il miglior scenario possibile per Cristian Chivu. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico dell'Inter potrà contare nuovamente su due pilastri fondamentali del proprio centrocampo: Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella hanno infatti smaltito i rispettivi problemi fisici e sono tornati ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. Il rientro del regista turco è particolarmente significativo, considerando che lo stop era arrivato durante il match contro il Napoli a causa di un « risentimento al soleo sinistro ».

