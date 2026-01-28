Calciomercato Aké Dragusin e non solo | Milan gli occhi verso le occasioni dalla Premier League

Il Milan sta monitorando con attenzione la Premier League in vista del mercato di gennaio. La dirigenza rossonero punta a rinforzare la rosa prendendo in considerazione giocatori come Aké e Dragusin, tra le possibili occasioni dalla lega inglese. Nei prossimi giorni, ci saranno incontri e valutazioni per capire se e come arrivare a questi profili. La strategia è chiara: cercare risorse utili per migliorare la squadra senza investimenti troppo elevati.

Calciomercato Milan, a pochissimi giorni dalla fine della sessione invernale (i battenti per l'Italia chiudono il 2 febbraio alle 20:00) la dirigenza rossonera potrebbe scandagliare l'Europa alla ricerca delle occasioni dell'ultimo secondo. Il Diavolo ha chiuso il suo unico colpo in entrata con Fullkrug, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. Proprio dalla Premier League e sempre in prestito potrebbero esserci dei giocatori molto, molto interessanti per le necessità del Milan di Allegri. Andiamo a vedere qualche possibile uscita dei top club del campionato inglese.

