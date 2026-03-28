Calciomercato Milan chiuso Kostic | visite mediche in programma nei prossimi giorni

Il Milan ha concluso l'acquisto di Kostic, con le visite mediche che si svolgeranno nei prossimi giorni. La trattativa, confermata da fonti di mercato, si è conclusa positivamente e il giocatore effettuerà gli accertamenti clinici prima di completare l'operazione. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle cifre o sui termini dell'accordo è stato comunicato al momento.

Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan ha finalmente chiuso per Andrej Kostic, giovane calciatore montenegrino, attaccante del Partizan e della nazionale montenegrina. Secondo l'esperto di mercato, l'attaccante 2007 svolgerà le visite mediche con il Milan nella giornata di domani. Ecco, di seguito, le parole di Matteo Moretto: "Il Milan blocca Andrej Kostic. Il calciatore è già a Milano. Nelle prossime ore l’attaccante montenegrino svolgerà i test medici come ha anticipato" Dopo un lungo corteggiamento, il Milan chiude così il primo affare in vista della prossima stagione. Il giovane, nato il 16 gennaio 2007 a Podgorica, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio proprio nella sua città natale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, chiuso Kostic: visite mediche in programma nei prossimi giorni Articoli correlati Mlacic virtualmente dell’Inter: probabili visite mediche già nei prossimi giorniL’Inter guarda al mercato invernale, ma lavora già con decisione anche in ottica futura. Calciomercato Milan, Pellegatti annuncia: “Questo attaccante in arrivo a Milano nei prossimi giorni”Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha parlato sul proprio profilo Instagram di Andrej Kostic, giovane attaccante nel mirino del... Aggiornamenti e notizie su Calciomercato Milan Calciomercato Milan, un club di Serie A bussa per ComottoCalciomercato Milan, la Fiorentina ha bussato alla porta del club rossonero per Christian Comotto: no secco dei rossoneri Il talento di Christian Comotto sta illuminando il campionato di Serie B con l ... milannews24.com Milan, il piano per Kostic in vista dell'estateIl Milan proseguirà nel suo lavoro per arrivare ad Andrej Kostic dal Partizan Belgrado. Come viene riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano, il club di via Aldo ... calciomercato.com