Calciomercato Milan in arrivo Cissé per le visite mediche | ecco tutti i dettagli

Il Milan sta per chiudere l’arrivo di Cissé. Il giovane difensore si trova già a Milano e oggi sosterrà le visite mediche. Se tutto andrà bene, diventerà ufficialmente un nuovo membro della rosa rossonera. I tifosi attendono con ansia di vedere il suo debutto in maglia rossonera.

Calciomercato Milan, manca meno di una settimana al termine della sessione invernale (si chiude il 2 febbraio alle 20:00 italiane). Si parla tanto di un possibile arrivo in difesa di un nuovo giocatore, ma spazio anche ai colpi in prospettiva per la dirigenza rossonera. Si è parlato di Arizala, Kostic e non solo. Per la difesa del Diavolo è in arrivo un talento davvero molto interessante. Ecco di chi si tratta e le ultime novità. "El Hadji Malick Cissé sarà a Milano giovedì per le visite mediche.

Il calciomercato del Milan si arricchisce con l’arrivo di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco nato nel 1993, che sta sostenendo le visite mediche presso la clinica del club.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il Milan si assicura un nuovo talento: El Hadji Malick Cissé è pronto a unirsi alla squadra U23 rossonera, il Milan Futuro. L'arrivo di Cissé a Milano Il giovane difensore senegale

