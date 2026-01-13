Calciomercato Milan Pellegatti annuncia | Questo attaccante in arrivo a Milano nei prossimi giorni

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha condiviso su Instagram un aggiornamento di mercato. Secondo quanto riportato, nei prossimi giorni potrebbe arrivare a Milano un nuovo attaccante per rinforzare la rosa rossonera. Restano da confermare i dettagli e l’identità del giocatore, ma l’indiscrezione alimenta l’attesa per le prossime mosse del calciomercato del Milan.

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha svelato sul proprio profilo Instagram un'importante notizia di mercato che riguarda il Milan. Pellegatti si interroga su una mossa di mercato: Da capire se il Milan affonderà il colpo per questo giocatore; L'indiscrezione di Pellegatti: Contatto Juve-Theo Hernandez, pronto il ritorno in Italia; Pellegatti rivela: Trattativa avanzata tra Theo Hernandez e la Juventus; Pellegatti elogia De Winter per Cagliari-Milan: 7 in pagella. Poi svela: In conferenza stampa gli ho detto questo. Pellegatti su Kostic: "Bel colpo di Tare che l'ha seguito, voluto e portato a Milano" - Carlo Pellegatti, sul proprio profilo IG, ha parlato così di Andrej Kostic: "Classe 2007, montenegrino, centravanti.

Pellegatti: "Curioso di capire se il Milan affonderà il colpo per Kostic" - Il mese di gennaio è uno dei momenti cruciali della stagione: in campo si possono creare i primi strappi che possono risultare decisivi, fuori dal terreno di gioco si disputano partite ... milannews.it

? MERCATO MILAN, KEAN AL POSTO DI NKUNKU? ? STASERA ARRIVA FULLKRUG ??? DIFENSORE, LE ULTIME ??

#Calciomercato: #Milan, via #Fofana e dentro #Goretzka In difesa #Gatti non è l'unico nome - facebook.com facebook

#Calciomercato: @acmilan, via @YFofana19_ e dentro #Goretzka In difesa #Gatti non è l'unico nome - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Fofana #transfers x.com

