Mlacic virtualmente dell’Inter | probabili visite mediche già nei prossimi giorni

L’Inter sta valutando attentamente le proprie strategie di rinforzo, concentrandosi anche sul rafforzamento della rosa in prospettiva futura. Nei prossimi giorni, è previsto l’arrivo di due giovani difensori croati, con visite mediche già pianificate. Questa scelta dimostra l’attenzione della società nerazzurra alla valorizzazione dei talenti emergenti, puntando a consolidare il reparto difensivo con investimenti a lungo termine.

L’Inter guarda al mercato invernale, ma lavora già con decisione anche in ottica futura. La dirigenza nerazzurra sta infatti accelerando per assicurarsi due giovani difensori di grande prospettiva provenienti dalla Croazia, operazioni pensate per il medio-lungo periodo. Il primo nome è quello di Branimir Mlaci?, difensore centrale classe 2007, alto 1,92 e già titolare in patria. Il talento dell’Hajduk Spalato è ormai a un passo dal vestire nerazzurro, anche se resterà in Croazia fino al termine della stagione per completare il suo percorso di crescita. Mlaci?, Romano conferma affare in chiusura. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

