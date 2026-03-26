Le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord sono state annunciate in vista del match di playoff per i prossimi Mondiali negli Stati Uniti. L'allenatore ha confermato la coppia composta da Kean e Retegui in attacco. La partita si gioca in una cornice di alta tensione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere la qualificazione.

Sono da poco ufficiali le scelte di Gattuso e O'Neill per Italia-Irlanda del Nord. Il match, semifinale playoff per i prossimi Mondiali in USA, andrà in scena alle 20:45 dalla 'New Balance Arena' di Bergamo e rappresenta un vero e proprio dentro o fuori per gli Azzurri. Gennaro Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi della vigilia e conferma la coppia d'attacco Kean-Retegui. A centrocampo ci sarà l'ex Milan Tonali chiamato a guidare i suoi alla vittoria. Ecco, quindi, le scelte per il match di questa sera. ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Kean, Retegui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Italia-Irlanda del Nord, ecco le formazioni ufficiali: Gattuso conferma la coppia Kean-Retegui

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