Calciomercato Lazio | Sarri chiede rinforzi ma sta arrivando la cessione di un altro top

Nel calciomercato della Lazio, Sarri ha espresso la necessità di rinforzi per la rosa. Tuttavia, si prospetta anche una cessione importante: Matteo Guendouzi è al centro delle trattative come uno dei possibili partenti. La situazione resta dinamica, con attenzione alle mosse dei biancocelesti e alle eventuali opportunità di mercato in vista della nuova stagione.

Calciomercato Lazio. Matteo Guendouzi è diventato il nome più caldo in uscita dal mercato della Lazio. Dopo l'addio di Castellanos, ufficializzato con il trasferimento al West Ham, il club biancoceleste rischia di salutare un altro pilastro della formazione. Il centrocampista francese ha infatti aperto in modo concreto alla possibilità di trasferirsi al Fenerbahce, che ha già messo sul tavolo un progetto tecnico ed economico molto allettante. Il club turco ha presentato una proposta importante sia al giocatore che alla Lazio. Per Guendouzi è pronto un contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione, mentre l'offerta complessiva per il cartellino si aggira intorno ai 27 milioni di euro, bonus inclusi.

