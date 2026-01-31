La Juventus sta cercando di sistemare il suo reparto esterni con uno scambio di prestiti a diritto di riscatto. Secondo quanto trapela, la società pensa di mantenere un giocatore in Serie A, ma ci sono alcuni ostacoli da superare prima di finalizzare l’accordo. La trattativa è in corso e si aspetta una risposta nelle prossime settimane.

Calciomercato Juve, rimane in Serie A? Svelato il piano di Ottolini, scambio di prestiti con diritto di riscatto tra gli esterni. Dopo aver visto complicarsi l’obiettivo principale Norton-Cuffy e con le alternative low cost che non convincono appieno lo staff tecnico, il DS Ottolini ha estratto dal cilindro un’idea di scambio last minute da proporre al Bologna. Secondo quanto riportato puntualmente dall’esperto di mercato Nicolò Schira, sul tavolo delle trattative è finita un’ipotesi suggestiva che coinvolge due laterali difensivi: lo svedese Emil Holm e il portoghese Joao Mario. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Calciomercato Juve Joao Mario al Bologna ed Holm ai bianconeri: le ultime. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il bianconero rimane in Serie A? La Vecchia Signora pensa allo scambio di prestiti con un altro esterno: c’è un problema. La situazione

Il calciomercato della Juventus si infiamma intorno a un obiettivo per la fascia, che sta attirando l’attenzione di due grandi club europei, Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

