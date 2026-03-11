Cristian Chivu, nel corso delle ultime settimane, ha indicato due giocatori in Serie A come possibili obiettivi per il mercato estivo dell'Inter, concentrandosi sul reparto di centrocampo. La sua richiesta è stata resa nota senza ulteriori dettagli o commenti, lasciando spazio a speculazioni su chi siano i calciatori coinvolti. La scelta si inserisce in un contesto di rafforzamento della rosa nerazzurra.

Inter News 24 Calciomercato Inter – Cristian Chivu ha in mente già un paio di nomi per il centrocampo. Non solo Koné della Roma. Con l’avvicinarsi della sessione estiva, le manovre di mercato in casa nerazzurra iniziano a farsi frenetiche. Al centro del progetto tecnico di Cristian Chivu, l’ex difensore romeno eroe del Triplete e oggi alla guida della prima squadra con una filosofia basata sull’equilibrio e il carattere, c’è una priorità assoluta: rinforzare la mediana con un profilo di grande impatto fisico. Il ritorno di fiamma per Manu Koné. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico è quello di Manu Koné. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Chivu ha una richiesta chiara per l’estate: due nomi! Giocano in Serie A

Articoli correlati

Leggi anche: Calciomercato Inter, tutto in 48 ore: tre nomi in ballo. E Chivu ha fatto una richiesta, vuole lui! Ultimissime

Sassuolo Inter, c’è già un ballottaggio per Chivu: in due si giocano una magliaCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

Una raccolta di contenuti su Calciomercato Inter

Temi più discussi: Inter, Panatta replica alle parole di Chivu: Ha preso una sveglia in Champions League, vuole un monumento?; Serie A – Inter prepara un calciomercato super per l’estate: le ultimissime; TS – Inter, pronto rinnovo per Chivu e non solo. Marotta blinda l’allenatore delle 8 in Europa; Milan-Inter, Chivu: Da Allegri c’è solo da imparare, ecco cosa dovremo fare.

Mercato Inter, Chivu sicuro: ha fatto il nome per fare il salto a centrocampo! E non è GoretzkaTestata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ... fcinter1908.it

Inter, blitz in Inghilterra: Chivu ha il ‘nuovo’ DumfriesL'Inter è destinato a perdere Dumfries nel corso del calciomercato estivo e l'erede potrebbe arrivare direttamente dalla Premier ... calciomercatonews.com

Tornerà in Serie A Fonte: calciomercato.it #ndoye #premierleague #inter #sscnapoli #calciomercato - facebook.com facebook

#Vicario- #Inter, derby d’Italia con la #Juve sul calciomercato! #Diaby nome caldo, il sogno è #NicoPaz x.com