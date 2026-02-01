Calciomercato Inter tutto in 48 ore | tre nomi in ballo E Chivu ha fatto una richiesta vuole lui! Ultimissime

Le ultime 48 ore di calciomercato per l’Inter sono intense. La dirigenza nerazzurra lavora senza sosta su tre trattative principali, sperando di chiudere almeno una di queste prima della fine della sessione. Cristian Chivu ha già fatto sapere di volere un rinforzo e ha presentato una richiesta precisa. Ora l’obiettivo è trovare il giocatore giusto, per rafforzare la squadra e mettere un ulteriore tassello per puntare allo Scudetto e alla Champions League.

