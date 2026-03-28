Calciomercato Inter Bastoni fortemente tentato dal Barcellona ma Marotta avvisa i catalani | lo scenario

Alessandro Bastoni sarebbe tentato di trasferirsi al Barcellona, secondo le voci di mercato. L'Inter ha richiesto almeno 70 milioni di euro per il difensore, che potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane. I nerazzurri hanno comunicato ai catalani il valore della clausola e le condizioni economiche necessarie per trattare l'operazione.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Alessandro Bastoni sempre più tentato dal Barcellona ma i nerazzurri chiedono almeno 70 milioni di euro. Le sirene del Barcellona tornano a suonare fortissimo per Alessandro Bastoni, scuotendo il quartier generale di Viale della Liberazione. Mentre l’ Inter di Cristian Chivu si prepara al rush finale per lo scudetto con i suoi 69 punti, la proprietà Oaktree deve fare i conti con l’assalto blaugrana a uno dei pilastri dello spogliatoio nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Bastoni tenta il Barcellona. Ultime. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il centrale azzurro starebbe seriamente valutando una nuova sfida professionale dopo sette stagioni a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Bastoni fortemente tentato dal Barcellona ma Marotta avvisa i catalani: lo scenario Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Inter, sirene blaugrana per Bastoni. Pedullà svela lo scenario di mercato con il Barcellona Calciomercato Inter, pronto l’assalto del Barcellona a Bastoni ma Marotta fa muro: richiesta monstredi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, il Barcellona pianifica in vista dell’estate l’assalto ad Alessandro Bastoni: la richiesta è di almeno... Approfondimenti e contenuti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Bastoni, il Barça fa sul serio. Dalla Spagna: È il prescelto, pronti 60 milioni per l'Inter; Romano: Barcellona serio e concreto su Bastoni e lui lo sa! E l’Inter fa sapere che…; Inter, il Barcellona tenta Bastoni: primi contatti con il calciatore; Barcellona fortemente interessato a Bastoni, ma quanto lo valuta ad oggi l’Inter? Il finale di stagione sarà decisivo. Inter, Bastoni via: il sostituto arriva a zeroL'Inter potrebbe perdere Bastoni nel prossimo calciomercato e il sostituto è destinato ad arrivare direttamente a zero ... calciomercatonews.com Calciomercato Inter, la cessione di Bastoni finanzia tre acquistiIl mercato dell'Inter ruota intorno a Bastoni. Niente scambi col Barcellona: la sua cessione finanzia gli acquisti di Kone, Vicario e un'ala ... interlive.it Prove generali in vista della prossima stagione… #Vicario a cena con il gruppo Inter della Nazionale + Locatelli È l’uomo giusto per la porta nerazzurra #calciomercato #inter #SerieA - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com