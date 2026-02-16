Milan-Como con Leao e Pulisic? Ecco chi dei due potrebbe partire titolare a ‘San Siro’
Rafael Leao e Christian Pulisic, attaccanti del Milan, potrebbero partire entrambi titolari nella partita contro il Como di mercoledì sera a ‘San Siro’, dopo aver giocato poco insieme questa stagione a causa di diversi infortuni. La sfida rappresenta un’occasione concreta per rivedere i due in campo fianco a fianco, con il tecnico Allegri che valuta le scelte per l’attacco. La possibile formazione rossonera dipende anche dal recupero di alcuni giocatori chiave, mentre i tifosi aspettano di vedere se i due attaccanti riusciranno a trovare subito un’intesa.
Il Milan tornerà a giocare a 'San Siro' contro il Como a distanza di un mese esatto dall'ultima volta (1-0 al Lecce con gol di Niclas Füllkrug) e in questo mese lontano dalle mura amiche, in occasione delle trasferte contro Roma (1-1), Bologna (3-0) e Pisa (2-1), Leao e Pulisic hanno giocato pochissimo. Soltanto 86' il portoghese e addirittura 34' lo statunitense in tre partite. LEGGI ANCHE: Ricci, uomo in più del Milan: prezioso per Allegri, si trova bene con Modric. E mercoledì . >>> Con loro due in campo a Pisa, e con il passaggio al 4-3-3, il Milan di Allegri ha ritrovato energia, vigore ha vinto la partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Prima pagina Tuttosport: “Allegri, Leao non ha fatto crac. Milan-Como a ‘San Siro’?”
La prima pagina di Tuttosport di oggi si concentra sulle ultime novità riguardanti il Milan e le cronache di calcio, con particolare attenzione alla sfida tra Milan e Como a San Siro e alle dichiarazioni di Allegri su Leao.
Milan, a Bologna con i problemi di Pulisic e Leao: le condizioni fisiche dei due attaccanti
Christian Pulisic e Rafael Leao non sono al meglio per la sfida di Bologna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milan, le ultime verso il Pisa: Leao in ripresa, Pulisic lavora ancora a parte; Verso Milan-Como, a 12 giorni dal match: da Leao e Pulisic a Douvikas e Diao, dubbi e novità dal campo; Quando tornano gli infortunati del Milan: Leao, Pulisic, Saelemaekers e la situazione verso il Pisa; Milan, chi giocherà contro il Como al posto di Rabiot? Allegri ha già scelto il sostituto.
Probabili formazioni Milan-Como: chi gioca titolare e le ultime su Ricci, Saelemaekers, Leao, Pulisic, Nico Paz e BaturinaMilan e Como in campo nel recupero della ventiquattresima giornata: le scelte di formazione di Allegri e Fabregas. goal.com
Ultim’ora Milan, clamorosa decisione su Pulisic-Leao: i dettagliAggiornamenti importantissimi in casa Milan: ecco le ultime su Pulisic e Leao in vista del recupero di mercoledì contro il Como ... calciomercato.it
#Milan, #Leao e #Pulisic stanno recuperando la forma: chi in campo contro il Como Il punto - facebook.com facebook
. @acmilan, @RafaeLeao7 e @pulisic stanno recuperando la forma: chi in campo contro il Como Il punto - #MilanComo #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao #Pulisic x.com