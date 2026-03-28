Calcio serie C il Perugia si tiene stretto Riccardi | c' è il rinnovo biennale

Il calciatore ha annunciato di aver rinnovato il suo contratto per altri due anni, ringraziando tutti per la fiducia. La notizia è stata comunicata questa mattina dallo stesso atleta, che si è detto soddisfatto del prolungamento del rapporto con la società. Il rinnovo riguarda il suo ruolo nel team di calcio di categoria superiore.

L'annuncio è arrivato direttamente dal giocatore alla vigilia della partita di Pesaro. Segno che la programmazione è già iniziata “Ho rinnovato per altri due anni e ringrazio tutti per la fiducia”. L'annuncio è arrivato questa mattina direttamente dal protagonista in questione. Il Perugia non vuole lasciarsi scappare Davide Riccardi e ha prolungato dunque il contratto, che sarebbe scaduto il prossimo giugno, fino al 2028. Sicuramente una mossa importante quella della società, che ha dimostrato di voler programmare un futuro più a lunga gittata, ripartendo proprio da uno dei pilastri della difesa. Classe 1996, Riccardi è arrivato nel gennaio del 2025 dal Novara e si è posto subito all'attenzione come uno dei centrali più affidabili in circolazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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