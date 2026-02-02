Calcio serie C si chiude il mercato invernale | il Perugia è super protagonista

Il mercato invernale si è chiuso alle otto di sera, e il Perugia ha fatto parlare di sé. La società biancorossa ha portato a casa Valerio Verre, rinforzando il centrocampo, e ha aggiunto giocatori di livello come Don Bolsius, Luigi Canotto, Alessio Nepi, Diego Stramaccioni e Riccardo Ladinetti. Una sessione di mercato intensa, che ha rilanciato le speranze dei tifosi per la seconda parte della stagione.

ore 20:00 - MERCATO CHIUSO. È stata una sessione a dir poco scoppiettante quella condotta dal Perugia, che è riuscito a riportare in biancorosso Valerio Verre e assicurarsi elementi di importante spessore come Don Bolsius, Luigi Canotto, Alessio Nepi, Diego Stramaccioni e Riccardo Ladinetti (quest'ultimo ancora in attesa di ufficializzazione). Torna dal prestito dal Pontedera anche Matteo Polizzi, a questo punto per restare. Cosa tutt'altro che facile vista la classifica. Il vero capolavoro però è stato compiuto in uscita: Riccardo Gaucci, ad eccezione di Kalrson Nwanege, per il quale si cercherà di trovare una soluzione nei prossimi giorni, è riuscito a piazzare tutti gli esuberi.

