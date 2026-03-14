La Juventus sta accelerando le trattative con Luciano Spalletti per il rinnovo del contratto. I colloqui tra le parti sono in corso e si concentrano sulla durata dell’accordo, valutando se proporre un biennale o un contratto di “ponte” con un aumento. La società vuole definire rapidamente la situazione per assicurarsi il tecnico anche nella prossima stagione.

La Continassa accelera per blindare il futuro tecnico. I dialoghi tra la Juventus e Luciano Spalletti sono entrati nella fase operativa, con un focus serrato sulla durata del rinnovo contrattuale. Sebbene la priorità immediata rimanga il consolidamento del quarto posto nella sfida odierna contro l’ Udinese, la dirigenza bianconera punta a stabilizzare il progetto tecnico per le prossime stagioni. Il successo contro il Pisa ha restituito ossigeno dopo un febbraio altalenante, ma è il legame diretto tra l’allenatore toscano e John Elkann a dettare i tempi di una trattativa basata sulla reciproca fiducia e sulla continuità del lavoro quotidiano. Il nodo del contendere riguarda la struttura temporale dell’accordo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve-Spalletti: stretto finale per il rinnovo. Biennale o “ponte” con aumento

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