Essere presenza nel mondo del carcere | oltre cento iscritti da tutta Italia al percorso di formazione per volontari

Il percorso di formazione “Essere presenza nel mondo del carcere” si è concluso il 14 febbraio, dopo aver coinvolto oltre cento volontari provenienti da tutta Italia. La causa di questa iniziativa è offrire supporto e ascolto ai detenuti attraverso la presenza attiva dei volontari. Durante gli incontri, i partecipanti hanno affrontato temi pratici e condiviso esperienze sul campo, rafforzando il loro ruolo di supporto. La partecipazione massiccia dimostra l’interesse cresciuto per il volontariato nel sistema penitenziario. Ora, i volontari sono pronti a intervenire nelle carceri delle varie regioni.

Numerosi giovani under 30 tra i partecipanti, le dirette online seguite anche da altri Paesi europei hanno superato le 1.200 visualizzazioni. Il corso è stato promosso dal Settore Carcere e Devianza della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV ANCONA – Si è concluso il 14 febbraio il percorso di formazione "Essere presenza nel mondo del carcere", promosso dal Settore Carcere e Devianza della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV insieme a i volontari delle Marche dell'associazione. Oltre cento iscritti provenienti dalle regioni italiane, giovani under 30 e volontari con esperienza consolidata, hanno preso parte a un ciclo formativo, seguito anche da altri Paesi europei grazie alle dirette online che hanno superato le 1.