A Portobello, la tarantella e la tamurriata stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle attività locali. La serie televisiva, nota per la sua struttura articolata, riesce a combinare elementi complessi con una narrazione accessibile, attirando l’attenzione su queste tradizioni musicali e di danza. Questo crescente interesse evidenzia come le pratiche culturali siano protagoniste di un rinnovato protagonismo nel quartiere.

Portobello è una serie molto stratificata che riesce a essere complessa eppure semplice da seguire, è uno spazio narrativo in cui una storia di malagiustizia ripercorsa nei dettagli si alterna a una sua lettura ironica e quasi astrale, in cui il paradosso incontra il surreale, i sogni parlano e piccoli eventi reali - come la fuga del pappagallo di Portobello o il numero di un costruttore di castelli di carte - sanno di premonizioni. Un paradosso che si sposa benissimo con lo spirito partenopeo, che dall'esterno può sembrare strano e, talvolta, persino controintuitivo. Nella sua prospettiva, infatti, le cose di tutti i giorni sono affrontate con una certa rassegnazione, mentre gli avvenimenti straordinari, vengono normalizzati, gestiti più con slancio che con fatalismo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In Portobello, tarantella e tamurriata sono una presenza sempre più importante

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