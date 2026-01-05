In sette firmano le dimissioni da consiglieri | cade l’amministrazione Tarantino
A Porto Cesareo, sette consiglieri comunali hanno rassegnato le proprie dimissioni, portando alla caduta dell’amministrazione di Silvia Tarantino. La decisione, presa a pochi mesi dalla fine del mandato, segna la fine anticipata dell’attuale giunta. Questo evento riflette un cambiamento importante nel panorama politico locale, con implicazioni che potrebbero influire sul futuro amministrativo della città.
PORTO CESAREO – In sette hanno firmato le proprie dimissioni da consiglieri comunali facendo cadere la giunta di Silvia Tarantino: finisce anzitempo, a pochi mesi dalla scadenza naturale, dunque, l’amministrazione in carica di Porto Cesareo, in un destino che sembra assimilabile a quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
