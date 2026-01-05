A Porto Cesareo, sette consiglieri comunali hanno rassegnato le proprie dimissioni, portando alla caduta dell’amministrazione di Silvia Tarantino. La decisione, presa a pochi mesi dalla fine del mandato, segna la fine anticipata dell’attuale giunta. Questo evento riflette un cambiamento importante nel panorama politico locale, con implicazioni che potrebbero influire sul futuro amministrativo della città.

PORTO CESAREO – In sette hanno firmato le proprie dimissioni da consiglieri comunali facendo cadere la giunta di Silvia Tarantino: finisce anzitempo, a pochi mesi dalla scadenza naturale, dunque, l’amministrazione in carica di Porto Cesareo, in un destino che sembra assimilabile a quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - In sette firmano le dimissioni da consiglieri: cade l’amministrazione Tarantino

Leggi anche: In sei firmano le dimissioni, cade l'amministrazione a Castro: nominato commissario

Leggi anche: San Benedetto, 15 consiglieri hanno firmato le dimissioni: fine dell'amministrazione Spazzafumo. Cosa succede ora

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Terremoto politico: cade la giunta del Sindaco Oliviero; PORTICO. Firmano in 7 dal notaio, il sindaco Peppe Oliviero a casa; PORTICO DI CASERTA - Oliviero festeggerà Capodanno da cittadino, in sette firmano la sfiducia ECCO I NOMI a casa l’amministrazione; Sette consiglieri comunali firmano dal notaio e mandano a casa il sindaco Peppe Oliviero.

PORTICO DI CASERTA - Oliviero festeggerà Capodanno da cittadino, in sette firmano la sfiducia ECCO I NOMI a casa l’amministrazione - 19:06:37 Portico di Caserta chiude il 2025 con un finale che pochi avrebbero pronosticato e che, per tempismo, ha il sapore del classico colpo di scena. casertafocus.net