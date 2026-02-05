Allarme incendio alla Fiera di Rimini | l’intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala

Alle 13 di oggi, alla Fiera di Rimini, si è scatenato il panico quando è suonato l’allarme incendio. I vigili del fuoco sono arrivati subito sul posto con l’autoscala, mentre i lavoratori e i visitatori sono stati fatti evacuare in fretta. Per fortuna, si è trattato di un principio d’incendio che non ha causato danni gravi o feriti. I pompieri hanno spento le fiamme e stanno ancora verificando cosa abbia causato il rogo sul tetto del capannone. La zona è stata messa in sicurezza e tutto è

Rimini, 5 febbraio 2026 – Momenti di tensione intorno alle 13 alla Fiera di Rimini, dove è scattato l’allarme per un principio d’incendio sul tetto di uno dei capannoni fieristici. L’episodio si è verificato durante la pausa pranzo degli operai impegnati nell’ allestimento del padiglione B5, destinato ad ospitare la Fiera della Birra. Il fumo sul tetto. A far partire la segnalazione sono stati gli stessi lavoratori, che hanno notato del fumo provenire dalla copertura della struttura e hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. Vigili del fuoco sul posto. Sul posto è intervenuto il personale del 115, che ha raggiunto il tetto del capannone utilizzando l’autoscala. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allarme incendio alla Fiera di Rimini: l’intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala Approfondimenti su Fiera Rimini Incendio alla cartiera di Varone: maxi intervento dei vigili del fuoco Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. RIMINI - SEMINARIO INCIDENTI STRADALI VIGILI DEL FUOCO E REPARTO ANTINCENDIO REPUBBLICA SAN MARINO Ultime notizie su Fiera Rimini Argomenti discussi: VIDEO | Strana sostanza e fiammate a oltre 800 gradi: incendio in una baracca; Rinnovata l'intesa tra Regione e vigili del fuoco per il contrasto agli incendi boschivi. Fumo sul tetto alla Fiera: intervengono i vigili del fuocoUn principio d’incendio ha fatto scattare l’allarme intorno alle 13 di oggi alla Fiera di Rimini. L’episodio si è verificato sul tetto di uno dei capannoni ... chiamamicitta.it Rimini, principio d’incendio alla Fiera GALLERYMomenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Rimini al padiglione B5 alla fiera. Verso le 13.30 gli operai in pausa pranzo hanno ... corriereromagna.it FURGONE DISTRUTTO DA UN INCENDIO - L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno poco prima delle 7 facebook Allarme incendio a Davos, evacuato il Congress Center: Lilli Gruber conduce "Otto e Mezzo" al telefono x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.